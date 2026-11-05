Le système n'est pas encore pleinement en service. « Là, on est encore au stade d'essai », reconnaît l'officier, qui table, « si tout va bien », sur une première capacité opérationnelle sur la frange côtière française avant la fin de l'année. Du besoin initial jusqu’après la mise en service, DGA et Marine avancent en « véritable tandem », insiste Patrick. La Marine, qui utilisera les drones, apporte sa connaissance du terrain et définit ce dont elle a besoin en mission. La DGA, elle, met son expertise technique au service du projet et gère les contrats avec les industriels, ses ingénieurs restant en contact direct avec les futurs utilisateurs. Depuis le premier prototype livré en 2021, ses centres experts navals, aéronautiques (pour le transport par avion) et terrestres (pour les munitions) ont été mobilisés. À terme, l'objectif est un système expéditionnaire, capable d'intervenir partout dans le monde.