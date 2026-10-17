Le Rubis n’est pas le premier de sa lignée. Le Suffren a ouvert la marche en 2022, suivi du Duguay-Trouin en 2024 et du Tourville en 2025. Tous trois sont admis au service actif, c’est-à-dire officiellement déclarés aptes à partir en mission. Livré à la Marine en juin, le De Grasse attend encore ce feu vert. Et le Casabianca, sixième et dernier de la série, est toujours en chantier. La loi de programmation militaire 2024-2030, qui fixe le budget et le calendrier des équipements des armées, prévoit sa livraison d’ici 2030. Les anciens SNA de type Rubis, dont le nouveau venu reprend le nom, pourront alors prendre leur retraite. Ces sous-marins compacts, longs de 73,6 mètres pour 2 670 tonnes en plongée, sont conçus pour naviguer 220 jours par an, avec deux équipages de 70 marins qui se relaient à bord.