Alors pourquoi, et à quoi servirait un tel engin ? Le ministère des Armées évoque d'abord la contestation croissante des espaces sous-marins, autrement dit des fonds marins devenus un terrain de rivalité entre puissances. Il pointe aussi les menaces sur les infrastructures critiques, comme les câbles posés au fond des mers, par lesquels transite l’essentiel du trafic Internet mondial, avec des actes de sabotage réguliers. Le projet doit enfin valoriser le savoir-faire français en drones et en sous-marins de combat. Il fera travailler des entreprises de toutes tailles, des PME aux grands groupes en passant par les ETI (entreprises de taille intermédiaire), dans divers départements comme les Bouches-du-Rhône, le Var, les Yvelines, la Seine-et-Marne, le Morbihan, la Manche et la Loire-Atlantique.