Après la Finlande et l'OTAN, l'ANAFI UKR a enregistré de nouvelles commandes et livraisons auprès de forces de défense et d'organismes publics en Suède, au Danemark, aux États-Unis, en France et au Canada. Ses usages se diversifient aussi, avec des activités sur des acteurs comme la défense, la sécurité publique et la protection d'infrastructures. Parrot progresse par ailleurs dans les processus de sélection, de qualification et de référencement, notamment en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Ce sont autant d'étapes qui lui ouvrent plus facilement les portes des grands programmes d'équipement publics.