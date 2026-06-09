L'autre preuve du caractère très prometteur de cette start-up, c'est le nombre de propositions de rachat qu'elle reçoit. « Je reçois régulièrement des offres d’achat que je décline. Je souhaite rester indépendant. Je suis toutefois ouvert aux alliances avec de grands industriels de l’armement pour développer en ensemble de nouveaux produits, mais sans être mariés » explique ainsi le cofondateur Hadrien Canter.

Une option d'autant moins probable qu'Alta Ares « est entrée dans une phase d’hypercroissance et a besoin de massifier sa production et de gagner en maturité », explique la même personne. La start-up compte aujourd'hui un site de production installé à La Rochelle, et un second dans un souterrain en Ukraine. Elle souhaite s'en doter d'un troisième à Toulouse, d'ici la fin du mois de juin. Le modèle de développement d'Alta Ares devrait plutôt s'appuyer sur la création d'un réseau de petits sites, d'une surface de 500 à 2000 m2, dont certains créés près du client (à l'image du site actuel en Ukraine). Chacun de ces sites accueillera une quinzaine d'imprimantes 3D, et une dizaine de collaborateurs.

« Notre objectif est de fabriquer 1000 intercepteurs de drones X-Lock par mois d’ici à fin 2026/début 2027, contre 100 exemplaires actuellement. Et d’achever la montée en maturité de notre second intercepteur, le Black Bird, qui est produit à 50 exemplaires par mois actuellement » annonce Hadrien Canter. L'avenir ?