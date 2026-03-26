Le JEDI Shahed Hunter ne part pas chasser au hasard dans le ciel. Avant même de décoller, il reçoit automatiquement les données des radars au sol, qui lui indiquent où se trouve la cible. Une fois en vol, il prend en charge lui-même toute la séquence. Dans le détail, il détecte le drone ennemi, le suit dans ses déplacements, puis se guide seul jusqu'à l'impact. Aucune intervention humaine n'est nécessaire à ce stade, le système gère tout de façon autonome.