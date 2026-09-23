Dassault vient d'annoncer une nouvelle qui nous montre que la France est encore dans la course dans les technologies de pointe de combat. Le géant français de l'aéronautique vient en effet de faire voler le Rafale en utilisant deux IA différentes.

La première a été développée par Dassault directement en interne. La seconde est par contre le produit d'une collaboration avec l'accélérateur en intelligence artificielle du groupe d'électronique Thales, cortAIx.