L'intelligence artificielle va devenir une technologie indispensable dans la défense. Et le meilleur avion français, le Rafale, n'y échappera pas.
Au-delà des chatbots extrêmement connus, l'intelligence artificielle devrait être aussi une technologie militaire de pointe à l'avenir. Aux États-Unis, on entraîne ainsi déjà des IA pour qu'elles puissent un jour piloter des avions de combat à l'occasion d'affrontements. Et en France aussi on se met à la page du XXIè siècle, avec des IA qui sont mise à l'essai sur l'avion de combat de Dassault, le Rafale.
Une IA interne et une IA développée avec Thales mises à l'essai sur Rafale
Dassault vient d'annoncer une nouvelle qui nous montre que la France est encore dans la course dans les technologies de pointe de combat. Le géant français de l'aéronautique vient en effet de faire voler le Rafale en utilisant deux IA différentes.
La première a été développée par Dassault directement en interne. La seconde est par contre le produit d'une collaboration avec l'accélérateur en intelligence artificielle du groupe d'électronique Thales, cortAIx.
Dassault veut habituer les pilotes à l'utilisation de l'IA
Celle-ci est la conséquence d'un partenariat stratégique signé entre Dassault et Thales, à la fin de l'année dernière. Ces IA « couvrent les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l'observation, l'analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l'action lors des opérations militaires » expliquait ainsi le communiqué publié à l'époque.
Selon Dassault, les solutions IA développées auraient atteint aujourd'hui un stade « qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale ». La mise à l'essai en vol répond donc à une nouvelle étape de leur développement, avec cette fois le pilote qui est mis à son contact, afin d'arriver à une intégration « maîtrisée et supervisée » de cette nouvelle technologie.