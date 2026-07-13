Il y a eu tout un chemin jusqu'aux 6 et 7 juillet 2026. Dès décembre dernier, en pleine préparation de la mission La Fayette 26, le Charles de Gaulle avait déjà validé la capacité du Rafale M F4 à embarquer une seule AASM 1000 pour une frappe longue distance : positionné à l'ouest de la Corse, il avait catapulté deux Rafale M, dont un armé de la bombe, pour détruire une cible après une phase de pénétration à basse altitude. L'AASM 1000 venait alors tout juste d'être déclaré pleinement opérationnel, aussi bien par l'armée de l'Air & de l'Espace que par la Marine nationale.