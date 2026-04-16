Derrière chaque grand exercice militaire, il y a un chef d'orchestre discret, l'état-major des armées (EMA). Son rôle pour 2027 sera de définir précisément ce que la France va mettre sur la table, et comment. « Très concrètement, quand on projette des forces, on se demande quels bateaux ou avions de la Marine envoyer, quels avions de l'armée de l'Air et de l'Espace, avec quelle logistique ? », résume le capitaine de vaisseau Paul, du bureau Emploi 2 de l'EMA, dans le magazine Cols bleus de la Marine nationale. En clair, on décide qui envoie quoi, où, et avec quels moyens pour tenir la distance.