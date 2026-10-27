En parallèle, Cowboy annonce le programme Big Iron Express pour ouvrir la fusée à des clients extérieurs, qui pourront envoyer en orbite des charges ayant besoin de jusqu’à 1 mégawatt de puissance. L’étage supérieur peut aussi être remplacé par un modèle qui largue des satellites. Le moment est bien choisi, alors que SpaceX se prépare à retirer son indétrônable Falcon 9 . De quoi laisser un immense vide dans le domaine des lanceurs de taille moyenne.