Cette technologie s’avèrera cruciale pour les futurs data centers spatiaux. En orbite, chaque satellite doit produire et stocker son propre courant, ce qui limite grandement leurs capacités. Problème, chaque kilo envoyé dans l’espace coûte très cher : si les batteries sont trop imposantes, cela signifie moins de place pour des processeurs dans le cas d’un supercalculateur. Reste à voir si cet essai sera concluant, car les obstacles sont nombreux et comprennent le rendement, la précision, la gestion de la chaleur et la résistance au vide spatial.