« Pour être tout à fait franc, nous ne pensons pas avoir quoi que ce soit de réellement opérationnel dans les prochaines années », admet James Manyika, son vice-président chargé de la recherche, auprès du New York Times. Il compare le projet aux débuts de la voiture autonome : « Vous vous souvenez que Google a fait de la recherche pendant une quinzaine d’années avant que quoi que ce soit ne voie le jour ? Je pense que ça va ressembler à ça ». La course aux data centers IA s’annonce ultra compétitive, SpaceX et Blue Origin étant également sur le coup.