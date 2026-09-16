Il y a beaucoup de gaz naturel à exploiter aux États-Unis. Et heureusement pour les titans de l'IA, puisque, selon un nouveau rapport de BloombergNEF, d'ici à la prochaine décennie, les data centers seront le second facteur le plus important de croissance de la demande en gaz (derrière les exportations de GNL).

Cette croissance à venir serait tellement élevée que, à l'horizon 2035, les data centers américains pourraient consommer autant de gaz naturel que le Japon et l'Allemagne ensemble. Avec des chiffres qui donnent le tournis à la clé.