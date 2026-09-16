L'énergie est la mère des batailles pour le secteur de l'intelligence artificielle. Et pour se le rappeler, il suffit de jeter un oeil à ces nouvelles prédictions.
Les géants américains de l'IA manquent d'énergie. Alors ils essayent absolument tout, comme aller chercher l'énergie nucléaire en Europe. Mais au vu de la croissance énorme de la demande en énergie, et de l'urgence des besoins, les entreprises se voient obligées de se tourner vers le gaz naturel. Et on ne serait qu'au début d'une utilisation de plus en plus massive de cette énergie fossile !
Les data centers vont faire exploser la consommation en gaz naturel aux États-Unis à des niveaux jamais vus
Il y a beaucoup de gaz naturel à exploiter aux États-Unis. Et heureusement pour les titans de l'IA, puisque, selon un nouveau rapport de BloombergNEF, d'ici à la prochaine décennie, les data centers seront le second facteur le plus important de croissance de la demande en gaz (derrière les exportations de GNL).
Cette croissance à venir serait tellement élevée que, à l'horizon 2035, les data centers américains pourraient consommer autant de gaz naturel que le Japon et l'Allemagne ensemble. Avec des chiffres qui donnent le tournis à la clé.
Une consommation dont la croissance va dépasser de très loin celle de l'ensemble des autres activités raccordées au réseau électrique américain
À cette date, les data centers d'outre-Atlantique pourraient ainsi consommer près de 510 millions de m3 de gaz chaque jour - une estimation presque double de celle proposée par la même institution il y a neuf mois. Il faut par ailleurs noter que cette évaluation a pris en compte le fait que tous les projets actuels de data centers ne seront pas concrétisés.
Une consommation folle qui devrait peser sur le réseau électrique américain. Les besoins de ces data centers raccordés au réseau pourraient en effet entraîner à eux seuls la consommation de quelque 425 millions de m3 par jour en plus de gaz. Pour comprendre la démesure du chiffre, c'est une croissance de la demande qui équivaut à cinq fois celle de l'ensemble des autres secteurs d'activités reliés au réseau électrique. Sera-ce soutenable ?