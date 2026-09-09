Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un PPA (Power Purchase Agreement) et pourquoi les géants du cloud en signent avec des centrales nucléaires ?

Un PPA est un contrat d’achat d’électricité de long terme entre un producteur et un gros consommateur, avec des volumes et souvent un prix définis à l’avance. Pour un acteur comme Google, cela sécurise une partie de l’approvisionnement électrique sur 15 à 25 ans, ce qui colle aux besoins continus des data centers. Pour l’exploitant nucléaire, le PPA garantit des revenus prévisibles, utiles pour financer la remise en état, la modernisation et l’exploitation. Ce type de contrat sert aussi de “preuve” de demande stable, facilitant l’accès au crédit et aux aides publiques.

Que signifie concrètement “redémarrer” une centrale nucléaire arrêtée depuis plusieurs années ?

Redémarrer une centrale ne se résume pas à la remettre sous tension : il faut inspecter et requalifier des équipements critiques (cuve, circuits, systèmes de sûreté), remplacer des composants et mettre à jour les procédures. L’exploitant doit aussi démontrer au régulateur que l’installation respecte les exigences de sûreté actuelles, ce qui implique des audits, des essais et une documentation lourde. La remise en service passe enfin par des campagnes de tests progressifs, avant un retour à pleine puissance. Le calendrier s’étale souvent sur plusieurs années, notamment à cause des contraintes industrielles et réglementaires.

Pourquoi l’IA fait-elle exploser la demande électrique des data centers, au point de relancer des réacteurs ?

L’entraînement et l’inférence de modèles IA mobilisent des grappes de GPU/TPU très énergivores, qui tournent longtemps et à forte densité de calcul. À cela s’ajoutent les pertes et besoins annexes du site (alimentation électrique, refroidissement, redondance), qui pèsent fortement sur la consommation totale. Les opérateurs recherchent donc une énergie pilotable, disponible 24/7, pour éviter de dépendre uniquement de sources intermittentes. Le nucléaire est attractif dans ce contexte car il fournit une puissance continue et faiblement carbonée, particulièrement adaptée à une charge “de base” comme un data center.