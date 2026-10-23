Chez SpaceX, on se prépare petit à petit à mettre la fusée Falcon 9 à la retraite. Mais ça pourrait créer de belles difficultés pour les États-Unis.
À la mi-septembre dernière, la fusée star de SpaceX, la Falcon 9, réussissait sa 700e mission. Un chiffre exceptionnel, qui témoigne notamment de l'incroyable longévité de ce modèle, lancé pour la première fois le 4 juin 2010. Autant dire qu'il est temps de l'envoyer à la retraite. Ce qui ne devrait pas faire les affaires de l'armée américaine.
La mise en retrait prochaine de Falcon 9 met les États-Unis dans l'embarras pour les futurs lancements de satellite
C'est une nouvelle étape de son développement qui est actuellement menée du côté de SpaceX, avec une mise en retrait progressive de Falcon 9, pour laisser de plus en plus de place au monstre Starship.
Mais selon des informations de Politico, ce passage n'arrange pas les affaires de l'armée américaine. Car si Starship est une méga-fusée qui porte les espoirs de grandes missions historiques vers la Lune ou Mars, de nombreux satellites militaires ne sont pas conçus pour s'y adapter.
Les alternatives ne sont pas encore au rendez-vous
« Tout le monde rencontre des problèmes, alors la Force spatiale s'inquiète un peu pour le lancement » a ainsi indiqué anonymement à Politico un ancien membre de la Force spatiale. Surtout qu'il va être difficile pour l'armée américiane de trouver facilement des alternatives au précieux Falcon 9.
La Force spatiale ne peut en effet, comme elle le ferait habituellement, se tourner vers la concurrence. Celle-ci est encore à des années de pouvoir proposer des services analogues à ce qui se fait du côté de SpaceX. Pour Politico ainsi, « la Force spatiale dans une impasse en matière de lancements, ce qui pourrait affecter la capacité de l’armée à mettre en orbite ses satellites de pointe - et ce, dans les délais prévus. »