C'est une nouvelle étape de son développement qui est actuellement menée du côté de SpaceX, avec une mise en retrait progressive de Falcon 9, pour laisser de plus en plus de place au monstre Starship.

Mais selon des informations de Politico, ce passage n'arrange pas les affaires de l'armée américaine. Car si Starship est une méga-fusée qui porte les espoirs de grandes missions historiques vers la Lune ou Mars, de nombreux satellites militaires ne sont pas conçus pour s'y adapter.