La firme aérospatiale de Jeff Bezos se remet sur les rails. Mais il faudra attendre l'an prochain pour voir New Glenn décoller à nouveau !
Alors que tous les yeux sont tournés vers SpaceX et son incroyable constellation de satellites permettant de faire fonctionner Starlink, la société de Jeff Bezos Blue Origin essaye de devenir un concurrent crédible. Malheureusement, celle-ci avait vu sa trajectoire freinée par l'explosion de la fusée New Glenn, au printemps dernier. L'activité va finalement reprendre, mais pour ça, il faudra patienter encore quelques mois.
New Glenn ne redécollera pas avant janvier 2027
Blue Origin prend son temps. En effet, selon deux sources différentes de Reuters, ainsi qu'un mémo interne auquel l'agence de presse anglaise a pu accéder, le prochain décollage de la fusée New Glenn a finalement été décalé à janvier 2027.
Le patron de l'entreprise, Dave Limp, est à l'origine du mémo interne, dans lequel il précise le nouveau calendrier. Il faut rappeler que l'explosion de New Glenn avait non seulement évidemment endommagé la fusée, mais aussi le pas de tir du site de décollage en Floride.
Du retard dans la reconstruction de la plateforme de Cape Canaveral
Et c'est justement sur ce point qu'a insisté le patron de Blue Origin dans son mémo, où il évoque les travaux effectués au niveau du site de lancement de Cape Canaveral. « Reconstruire à ce rythme n'a pas été facile. Ceux d'entre vous qui vivent au Cap ou qui s'y rendent savent bien que la météo de cet été ne nous a pas été favorable » a ainsi indiqué Dave Limp.
Malgré ces conditions météorologiques défavorables, comprenant aussi des inondations ces derniers jours, il a été possible de reconstruire la tour d'accès aux véhicules, ainsi que le pont de lancement. New Glenn, qui compte 30 étages, pour une hauteur de 98 mètres, sera le véhicule qui va permettre de mettre en orbite les satellites d'Amazon LEO, le fournisseur d'internet par satellites.