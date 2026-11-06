Et c'est justement sur ce point qu'a insisté le patron de Blue Origin dans son mémo, où il évoque les travaux effectués au niveau du site de lancement de Cape Canaveral. « Reconstruire à ce rythme n'a pas été facile. Ceux d'entre vous qui vivent au Cap ou qui s'y rendent savent bien que la météo de cet été ne nous a pas été favorable » a ainsi indiqué Dave Limp.

Malgré ces conditions météorologiques défavorables, comprenant aussi des inondations ces derniers jours, il a été possible de reconstruire la tour d'accès aux véhicules, ainsi que le pont de lancement. New Glenn, qui compte 30 étages, pour une hauteur de 98 mètres, sera le véhicule qui va permettre de mettre en orbite les satellites d'Amazon LEO, le fournisseur d'internet par satellites.