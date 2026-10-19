Si la fusée géante a été couronnée de succès pour ses deux premiers vols, elle a vécu une année 2026 difficile. Après avoir placé un satellite sur la mauvaise orbite en avril, New Glenn a explosé sur son pas de tir un mois plus tard, détruisant tout le pas de tir au passage. Depuis, Blue Origin n’a plus de rampe de lancement pour son lanceur, et prévoit un retour des vols début 2027. Mais cela ne l’empêche pas de voir très grand.