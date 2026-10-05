Blue Origin poursuit ses efforts pour conquérir la Lune, et vient de dévoiler la tour qui doit alimenter la future base de la NASA sur notre satellite. Elle est en mesure de se dresser toute seule sur la Lune pour capter l’énergie du Soleil.
Plus tôt cette année, l’agence spatiale américaine faisait la présentation de Moon Base, une base permanente qui sera construite au pôle Sud de la Lune, avec l’objectif qu’elle soit opérationnelle dès 2032. Si Blue Origin occupe déjà une place centrale dans le projet avec son atterrisseur Blue Moon, l’entreprise de Jeff Bezos n’en reste pas là. Elle veut aussi fournir les futures installations en énergie, rapporte Space.com.
Une tour de 20 mètres qui se déplie comme un parapluie
Dans une courte animation publiée sur X.com, elle vient donc de présenter « Power Tower », une tour de 20 mètres de hauteur en mesure de fournir plus de 10 kilowatts d’électricité, de quoi alimenter les premières opérations de la base. Sa taille n’a rien d’un hasard, car au pôle Sud de la Lune, le Soleil reste très bas sur l’horizon et les reliefs projettent de longues ombres. Dans ce contexte, des panneaux posés au sol risqueraient d’être plongés dans l’obscurité.
Blue Origin a imaginé un déploiement ultra sophistiqué. La tour est acheminée jusqu’à la Lune repliée sur elle-même. Une fois posée, elle déploie un long mât vertical, puis des bras sortent ensuite du centre et déplient des panneaux solaires qui retombent vers le sol, à la manière des branches d’un arbre. L’entreprise a également publié la vidéo d'un test réel, réalisé sur Terre le 22 juillet 2026 :
Une brique de plus dans la stratégie de Blue Origin
La « Power Tower » est pensée comme un système évolutif : son architecture modulaire doit permettre d’étendre l’alimentation jusqu’aux équipements qui en ont le plus besoin. Ainsi, plusieurs tours pourraient être installées et reliées pour former un véritable réseau électrique lunaire.
Cette technologie est une évolution d’un système baptisé LAMPS, mis au point par Honeybee Robotics, une filiale de Blue Origin. D’ailleurs, cette dernière fait aussi partie des sociétés qui travaillent, avec la NASA, sur des panneaux solaires verticaux adaptés à une présence durable sur la Lune.
C’est une manœuvre maligne de la part de la firme de Jeff Bezos, car l’énergie est l’un des éléments les plus indispensables de la future base lunaire. Si sa « Tower Power » est performante, elle pourrait en devenir un aspect essentiel.