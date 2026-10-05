Dans une courte animation publiée sur X.com, elle vient donc de présenter « Power Tower », une tour de 20 mètres de hauteur en mesure de fournir plus de 10 kilowatts d’électricité, de quoi alimenter les premières opérations de la base. Sa taille n’a rien d’un hasard, car au pôle Sud de la Lune, le Soleil reste très bas sur l’horizon et les reliefs projettent de longues ombres. Dans ce contexte, des panneaux posés au sol risqueraient d’être plongés dans l’obscurité.