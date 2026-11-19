À Aix-en-Provence, un retraité s'est vu vendre 32 panneaux solaires par quatre entreprises différentes, pour 100 600 euros au total. Cette affaire de démarchage photovoltaïque, mise au jour par une association, pourrait bientôt se régler devant la justice.
En un peu plus d'un an, Paul, retraité aixois de 71 ans qui vit seul et se chauffe au gaz, a accumulé trente-deux panneaux solaires, quatre installateurs et 100 600 euros de factures. L'UFC-Que Choisir, qui a enquêté sur son cas, relève des prix très au-dessus du marché, des aides gonflées et des crédits empilés jusqu'à dépasser 1 000 euros de mensualités cumulées. « Je n'avais jamais vu un tel acharnement », commente Joël Mercy, président du Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP). Si les installateurs défendent leurs pratiques, la famille du septuagénaire veut faire annuler l'ensemble des contrats.
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Des panneaux solaires vendus au prix fort, encore et encore
Le premier contrat mis en cause date de novembre 2024. À cette époque, Eco Habitat Energie vend à Paul (les prénoms ont été modifiés pour respecter l'anonymat des intervenants) pas moins de 8 panneaux photovoltaïques (4 kWc) pour 24 900 euros. C'est déjà une belle puissance pour un homme seul aux consommations ordinaires, et surtout un prix élevé, car à ce moment-là, rappelle Joël Mercy, on trouvait la même puissance « autour de 8 000 euros ». On assure pourtant à Paul que l'installation s'autofinancera grâce à l'autoconsommation et à la revente du surplus.
« Mon père est tombé dans le panneau, attiré par l'appât du gain », soupire Marie, sa fille, auprès de l'UFC-Que Choisir. Le doute apparaît un an plus tard. Le 4 novembre 2025, Paul écrit au commercial d'Eco Habitat Energie, en lui disant que les 4 910 euros d'aides promises ne sont toujours pas arrivés, et que ses mensualités atteignent 301,77 euros, au lieu des 261,71 euros prévus au contrat. « Dans la quasi-totalité des cas, ça s'arrête là », note Joël Mercy. Pas pour Paul.
Six jours plus tard, il signe avec le Groupe Solar Renov pour 7 panneaux DualSun (3,5 kWc) à 20 900 euros, soit 17 136 euros après aides. DualSun situe pourtant une installation de 3 kWc posée par ses installateurs agréés entre 6 500 et 8 500 euros, aides déduites. Le commercial indépendant qui a démarché Paul pour Solar Renov lui fait ensuite signer avec HM Environnement 9 panneaux à 29 900 euros, financés par un crédit Sofinco d'un coût total de 46 751 euros. À la même période, Heliora Home lui en vend 8 autres pour 24 900 euros. Vous le constatez, les factures s'enchaînent pour notre retraité.
La famille veut faire annuler les contrats
Au total, Paul a acheté 16 kWc, plus de trois fois la puissance d'une installation résidentielle moyenne en France. Et son toit ne suffit même plus à tout accueillir. Les panneaux d'Eco Habitat Energie ont été démontés et sont stockés dans le jardin, et ceux d'Heliora Home ont été posés sur le versant nord, contre les recommandations d'usage. L'installation électrique disjoncte sans cesse : « Dès que mon père s'absentait trop longtemps de chez lui, les denrées dans son frigo étaient à jeter », raconte Marie. Depuis juin, à la demande de ses proches, Paul est carrément sous curatelle.
L'association de consommateurs relève que dans au moins trois des quatre bons de commande, les aides promises sont très élevées, jusqu'à 4 470 euros chez Heliora Home. Elles comprennent un remboursement de la TVA, qui oblige pourtant à créer son entreprise et à déclarer chaque année son chiffre d'affaires. Le 11 janvier 2026, Paul reçoit le courrier d'une société qui se dit mandatée par l'installateur pour récupérer cette TVA. Selon lui, le mandat joint porte déjà « une pâle imitation » de sa signature. Le retraité a par ailleurs porté plainte pour escroquerie contre le commercial de Solar Renov, qu'il accuse de lui avoir soutiré deux fois 3 500 euros.
Les installateurs, eux, ne voient pas le problème. « Nous sommes libres sur la tarification », rappelle le Groupe Solar Renov. « Si le client nous en demande, nous exauçons son souhait », assume le responsable d'Heliora Home. Karine Leboucher, l'avocate de la famille, leur répond qu'« une entreprise a évidemment un devoir de conseil. » Début novembre, elle s'apprêtait à saisir le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour faire annuler les quatre bons de commande, selon elle « tous illégaux » au regard de la loi sur le démarchage à domicile.