Au total, Paul a acheté 16 kWc, plus de trois fois la puissance d'une installation résidentielle moyenne en France. Et son toit ne suffit même plus à tout accueillir. Les panneaux d'Eco Habitat Energie ont été démontés et sont stockés dans le jardin, et ceux d'Heliora Home ont été posés sur le versant nord, contre les recommandations d'usage. L'installation électrique disjoncte sans cesse : « Dès que mon père s'absentait trop longtemps de chez lui, les denrées dans son frigo étaient à jeter », raconte Marie. Depuis juin, à la demande de ses proches, Paul est carrément sous curatelle.