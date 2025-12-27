Le FBI vient d'annoncer chercher des fournisseurs de drones pour ses équipes. Mais le bureau fédéral ne veut pas n'importe quel type de drone, ce qu'il souhaite, ce sont des drones « impossibles à brouiller ».

Pour comprendre cette demande, il faut jeter un oeil à l'est de l'Europe. On peut en effet mettre à terre des drones en perturbant les signaux radio et GPS utilisés pour le guider. Or, pour contrer ce problème, un nouveaux type de drone a commencé à s'imposer : le drone à fibre optique. Un drone qui est cette fois guidé non par des signaux radio, mais directement grâce à un câble de fibre optique extrêmement fin.