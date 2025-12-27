Les drones se démocratisent aujourd'hui, et sont utilisés un peu partout, et notamment par les forces de l'ordre. De l'autre côté de l'Atlantique, le FBI a aussi l'oeil sur la technologie, mais il veut des drones bien particuliers.
La guerre en Ukraine a été une révélation au niveau militaire avec les drones qui sont devenus les rois du champ de bataille. Leur importance est telle que la Russie et l'Ukraine ont non seulement développé en masse différents types de drones, mais aussi des moyens de lutter contre. Et les résultats de cet âpre affrontement intéressent jusqu'à des agences comme le FBI.
Le FBI veut des drones « impossibles à brouiller »
Le FBI vient d'annoncer chercher des fournisseurs de drones pour ses équipes. Mais le bureau fédéral ne veut pas n'importe quel type de drone, ce qu'il souhaite, ce sont des drones « impossibles à brouiller ».
Pour comprendre cette demande, il faut jeter un oeil à l'est de l'Europe. On peut en effet mettre à terre des drones en perturbant les signaux radio et GPS utilisés pour le guider. Or, pour contrer ce problème, un nouveaux type de drone a commencé à s'imposer : le drone à fibre optique. Un drone qui est cette fois guidé non par des signaux radio, mais directement grâce à un câble de fibre optique extrêmement fin.
Une arme parfaite contre les cartels ?
Une façon de fonctionner qui n'est pas aussi compliquée que l'on pourrait imaginer. Ces drones peuvent en effet être accompagnés d'un câble pouvant faire jusqu'à 20 kilomètres, et si fin qu'il ne se voit pas. S'il a une maniabilité moins grande, et présente certains risques d'accrochage à cause de son câble, il est aussi beaucoup plus fiable, puisqu'on ne peut en faire perdre le contrôle. Le seul moyen de l'arrêter est de lui tirer directement dessus.
Avec ces drones, le FBI pourrait combattre plus efficacement des organisations criminelles comme les cartels. Des médias américains ont ainsi déjà fait état de l'utilisation par le passé d'appareils de brouillage de drone par les cartels à la frontière au Mexique, des drones utilisés contre les unités des douanes et de protection de la frontière. Autant dire qu'il y a un besoin de technologie plus sophistiquée pour le FBI !