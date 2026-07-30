Ce standard s'accompagnera enfin d'un casque Thales TopOwl, très coûteux et entièrement numérique. Il peut afficher directement sur la visière du pilote les images captées par le DAS et l'Euroflir, comme un affichage tête haute, pour lui éviter de quitter des yeux son environnement. L'appareil est en tout cas bien parti pour être une réussite sur le plan industriel, lui qui fut commandé en 2020 par la NAHEMA, l'agence de l'OTAN chargée des hélicoptères, à NHIndustries. Cette coentreprise, qui conçoit et fabrique le NH90, est détenue par Airbus Helicopters (62,5 %), l'Italien Leonardo (32 %) et le Néerlandais GKN Fokker (5,5 %).