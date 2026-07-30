Airbus Helicopters a livré ce jeudi à la France son tout premier NH90 Standard 2, une version de l'hélicoptère militaire spécialement conçue pour les forces spéciales. Dix-huit exemplaires sont attendus d'ici 2029.
La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné ce jeudi à Marignane, au QG d'Airbus Helicopters le premier exemplaire du NH90 Standard 2, nouvelle déclinaison du NH90 TTH pensée pour les opérations spéciales. Dix-huit appareils rejoindront d'ici mi-2029 l'escadron des forces spéciales de l'aviation légère de l'armée de terre, basé à Pau. L'Espagne avait déjà rejoint le programme il y a quelques mois, avec trente et un hélicoptères commandés dans une configuration comparable. Voilà qui mérite bien quelques explications.
Dix-huit hélicoptères ultra modernes NH90 Standard 2 attendus par la France d'ici 2029
L'hélicoptère NH90 Standard 2 vient garnir les rangs des forces spéciales de notre aviation légère. Matthieu Louvot, le PDG d'Airbus Helicopters, précise que ce nouveau standard part d'une base solide, qui est le NH90 TTH, déjà utilisé et éprouvé par plusieurs armées. Ce socle a ensuite été enrichi de fonctions pensées uniquement pour les forces spéciales, afin que leurs opérateurs puissent mener à bien leurs missions même dans les conditions les plus hostiles, qu'il s'agisse de terrains difficiles ou de mauvaise visibilité.
Les dix-huit exemplaires commandés par la France doivent être livrés d'ici la mi-2029. Une échéance qu'Airbus présente comme une étape fondamentale pour doter l'escadron de Pau d'un outil renouvelé, taillé pour ses missions les plus sensibles.
Et signe que ce standard dépasse le seul cadre français, l'Espagne a commandé fin 2025 un total de 31 appareils dans une version similaire, avec pour objectif de renforcer la conscience situationnelle des équipages. Une adhésion vue qu'Airbus estime être la preuve que ce NH90 nouvelle génération est en passe de devenir une référence pour les forces spéciales à l'échelle mondiale.
Les secrets techniques du nouvel hélicoptère des forces spéciales
Le NH90 est ce que l'on pourrait vulgairement appeler, une belle bête. Sous le capot, la version Standard 2 embarque plusieurs nouveautés. Le système Euroflir 410 D de Safran, d'abord. Il s'agit d'une boule optronique qui capte des images de jour comme de nuit, pour mieux repérer ce qui se passe au sol. S'y ajoutent un nouveau système de cartographie numérique, plus précis pour préparer et suivre une mission, ainsi qu'une place en plus dans la cabine pour un troisième membre d'équipage. Les vitres arrière coulissantes ont été agrandies, pour permettre aux soldats d'y installer des armes et de se défendre directement depuis l'appareil si la situation l'exige.
Autre nouveauté, encore en cours de développement : le Direct Aperture System (DAS). Concrètement, il s'agit d'un ensemble de caméras positionnées tout autour de l'hélicoptère, qui peuvent retransmettre une image claire de l'environnement directement aux pilotes, de jour comme de nuit. L'idée est de leur permettre d'y voir plus clair même dans les pires conditions météo, quand la neige, la poussière ou le brouillard réduisent la visibilité.
Ce standard s'accompagnera enfin d'un casque Thales TopOwl, très coûteux et entièrement numérique. Il peut afficher directement sur la visière du pilote les images captées par le DAS et l'Euroflir, comme un affichage tête haute, pour lui éviter de quitter des yeux son environnement. L'appareil est en tout cas bien parti pour être une réussite sur le plan industriel, lui qui fut commandé en 2020 par la NAHEMA, l'agence de l'OTAN chargée des hélicoptères, à NHIndustries. Cette coentreprise, qui conçoit et fabrique le NH90, est détenue par Airbus Helicopters (62,5 %), l'Italien Leonardo (32 %) et le Néerlandais GKN Fokker (5,5 %).