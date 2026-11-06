Derrière cette initiative jusque-là plutôt rare, on trouve une association de bénévoles, représentante en France du mouvement international Pause AI Global. Cette dernière réclame un moratoire. Dans le détail, elle appelle à une mise en pause du développement des IA les plus avancées, tant que leur sécurité ne peut être garantie. Pour l'encadrer, elle réclame un traité contraignant, assorti de mécanismes de vérification indépendants, c'est-à-dire de contrôles confiés à des instances extérieures. Ses craintes vont des cyberattaques automatisées à la désinformation de masse, en passant par les perturbations économiques et le risque, plus vertigineux, d'une perte de contrôle de ces systèmes, une option hélas déjà vue et qui serait même possible à plus grande échelle, comme plusieurs experts cyber ont pu le confirmer récemment à Clubic.