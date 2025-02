Et les premiers résultats sont là, puisque la création d'un observatoire de l’impact énergétique de l’intelligence artificielle a été officialisée à l'occasion du sommet. Cet observatoire sera sous la responsabilité de l'Agence internationale de l'énergie.

Malheureusement, il y a aussi eu des voix discordantes durant ce sommet. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont ainsi refusé la déclaration paraphée par une soixantaine de nations. Pour nos voisins britanniques, « la déclaration n'apportait pas assez de clarté pratique sur la gouvernance mondiale, ni n'abordait suffisamment les questions plus difficiles concernant la sécurité nationale et le défi que l'IA lui pose », selon les mots du porte-parole du gouvernement.

Du côté des États-Unis, l'opposition est plus simple. Le vice-président J.D. Vance craint la « régulation excessive » que pourraient amener les nouvelles règles et engagements en discussion.