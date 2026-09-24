Pour faire respecter ces interdits, le texte crée un Département de l’IA, dirigé par un secrétaire nommé par le président. En attendant que ce nouveau ministère fixe ses règles, les modèles les plus puissants seraient mis en pause. C’est-à-dire ceux entraînés avec au moins 10^25 opérations de calcul, le même seuil que celui retenu par l’AI Act européen. Ensuite, il serait impossible de développer un tel modèle sans agrément fédéral, ni de le lancer sans feu vert préalable.