Dans l'industrie, on ne peut pas franchement parler de front uni, et c'est tout le problème. Dario Amodei plaide pour une régulation qui s'imposerait à tous les laboratoires américains de pointe, y compris les récalcitrants, et Sam Altman (OpenAI) a défendu à l'ONU des standards internationaux. Mark Zuckerberg, lui, ne voit pas l'intérêt d'une coordination à l'échelle du secteur : « chaque laboratoire doit prendre le temps » nécessaire en interne. Quant à Brad Smith, le président de Microsoft, celui-ci estime que les entreprises n'ont pas à attendre la loi pour ralentir. Il leur reproche leur course permanente. Il les imagine en avionneurs rivaux, contraints de choisir entre gagner et protéger leurs passagers : telle est selon lui « la question fondamentale ».