Sur iOS, nous retrouvons la fonctionnalité Protection avancée des données. Celle-ci chiffre de bout en bout vos sauvegardes, vos photos, vos notes ou encore vos fichiers d'iCloud Drive. Vous seul détenez les clés de chiffrement. Cependant, Apple se garde bien d'appliquer un tel chiffrement à iCloud Mail, Contacts et Calendar.…

Même chose du côté d'Android. Google Messages utilise désormais le chiffrement de bout en bout par défaut pour les conversations RCS. Vos échanges sont protégés. Mais l'application Google Contacts, elle, synchronise votre carnet d'adresses sur les serveurs de Mountain View sans cette protection. Google utilise le TLS pour sécuriser le transport, mais stocke les données de manière accessible sur ses serveurs.

​On imagine qu'Apple et Google font ce choix pour conserver une compatibilité avec le protocole standard CardDAV. Si nous étions cyniques, nous avancerions également que ce carnet d'adresses vaut de l'or. Il cartographie votre vie sociale, professionnelle et intime bien mieux que le contenu de vos messages. Pour le profilage publicitaire et l'analyse comportementale, savoir qui vous connaissez est une donnée critique que les géants tech semblent rechigner à verrouiller.