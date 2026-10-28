Ces nouveaux entretiens auront des conséquences. Les enquêteurs consigneront leurs évaluations, qui alimenteront la revue plus large de notre organisation et de nos talents. Cette revue peut entraîner des changements concernant les rôles, les responsabilités et le maintien dans l’emploi. Les résultats individuels seront communiqués directement une fois les décisions arrêtées.

Ce processus nous aidera aussi à identifier les personnes prêtes à assumer un périmètre plus large et des responsabilités de direction à mesure que Proton évolue.