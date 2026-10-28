Proton a envoyé à ses salariés un email annonçant de nouveaux entretiens pour évaluer l’usage de l’IA en interne. Après la fuite du message, l’entreprise affirme vouloir des équipes à l’aise avec ces outils, sans s’en servir comme prétexte à des licenciements.
Selon 404 Media, Proton a prévenu ses salariés lundi qu’ils pourraient être « re-interviewés » sur leur usage de l’IA, avec des conséquences possibles sur leur poste. L’entreprise a depuis répondu dans un commentaire épinglé sur Reddit, où elle publie le message en entier.
Re-interviews du 4 au 11 novembre : Proton veut savoir comment ses équipes s’adaptent à l’IA
Proton n’entend pas louper le virage de l’IA et à en juger par ses travaux portés sur Lumo et sa feuille de route, l’entreprise entend bien se positionner face à OpenAI et Anthropic avec son approche de chiffrement de bout en bout. Mais L'IA change la donne à bien des niveaux et dans son email, la direction explique que cela affecte aussi la manière de concevoir les produits et de travailler. Andy Yen, le PDG, a déjà rencontré la semaine dernière plus de 40 responsables seniors des équipes Ingénierie et Produit. Les entretiens s’étendent maintenant à d’autres collaborateurs.
Chaque salarié convoqué échangera avec quelqu’un d’extérieur à son équipe et à sa ligne hiérarchique. Cet interlocuteur sera choisi parmi des responsables à l’aise avec l’IA, qui se sont mis d’accord sur les critères d’évaluation. Plus qu’une simple liste d’outils, il faudra donner des exemples concrets en spécifiant ce qui a changé dans son travail, les résultats obtenus ou encore ce qui n’a pas fonctionné.
Sur Reddit, Proton affirme ne pas licencier en prenant l’IA comme prétexte. L’entreprise explique au contraire manquer de talents et recruter dans toutes ses équipes. Elle décrit la démarche comme un état des lieux pour voir comment chacun s’adapte, de quel soutien le salarié a besoin et qui pourrait piloter ce changement. Certains salariés pourraient obtenir davantage de responsabilités. Proton ajoute que l'IA doit être utilisée avec discernement, en tenant compte de la confidentialité, de la sécurité, de l’exactitude et de l’intérêt réel de l’outil.
Il n’empêche qu’en interne, les salariés sont assez perturbés pour avoir transféré cet email à 404 Media, lequel mentionne bel et bien :
Ces nouveaux entretiens auront des conséquences. Les enquêteurs consigneront leurs évaluations, qui alimenteront la revue plus large de notre organisation et de nos talents. Cette revue peut entraîner des changements concernant les rôles, les responsabilités et le maintien dans l’emploi. Les résultats individuels seront communiqués directement une fois les décisions arrêtées.
Ce processus nous aidera aussi à identifier les personnes prêtes à assumer un périmètre plus large et des responsabilités de direction à mesure que Proton évolue.
Proton reconnaît que cette période crée de l’incertitude et promet de communiquer clairement les décisions individuelles dès qu’elles seront prises. Reste à savoir si cette démarche vise simplement à privilégier les personnes à l’aise avec l’IA ou si l’entreprise saura mettre en place une forme de tutorat pour accompagner celles qui le sont moins.
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En proposant de centraliser les versions premium de Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass, l'offre Unlimited s'avère particulièrement intéressante au niveau du tarif. On note quelques lacunes concernant le calendrier et le Drive, mais le Mail, le VPN ou le gestionnaire de mots de passe sont plutôt réussis. Après une décennie à plancher sur Mail, l'équipe propose une messagerie solide et moderne. Au travers de nos tests poussés le VPN a fait ses preuves, tandis que Pass évolue très rapidement et c'est plutôt bon signe. On regrette simplement que Proton semble avoir mis le calendrier aux oubliettes et que le Drive accuse encore plusieurs lacunes de jeunesse.