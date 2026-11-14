Microsoft alerte sur une campagne de phishing qui exploite la panne d'Outlook et de Microsoft 365 de ces derniers jours. De faux e-mails, aux couleurs de l'éditeur, promettent de « restaurer » des messages bloqués pendant l'incident, sous peine de suppression.
Après l'improbable panne d'Outlook et de Microsoft 365, voici venu le temps du phishing. Ce samedi 14 novembre, Microsoft Threat Intelligence, la cellule de l'éditeur chargée de traquer les cybermenaces, a révélé une campagne de faux e-mails imitant ses alertes officielles, avec des individus malveillants qui affirment que vos messages bloqués pendant la panne seraient sur le point d'être effacés. Un piège grossier pour qui connaît les dessous de l'incident, mais terriblement crédible pour des salariés et utilisateurs encore secoués par une messagerie capricieuse depuis jeudi.
Panne Outlook, des pirates promettent de « restaurer » vos mails perdus, c’est une arnaque
Sans grande surprise, les arnaqueurs qui ont eu vent de la panne Microsoft 365 s'en donnent à cœur joie avec le phishing. Leur message le plus crédible affirme que la distribution des e-mails a échoué pendant la panne du 12 novembre et que plusieurs messages sont « retenus », quatre dans l'exemple publié ce matin par Microsoft. Faute d'un clic sur un gros bouton jaune pour les « restaurer », ils seraient alors supprimés sous 24 heures. Pour faire sérieux, l'e-mail cite même le vrai numéro de l'incident chez Microsoft, EX1550543, et rappelle que la panne a touché Outlook, Teams, SharePoint et Copilot dans plusieurs régions. Du vrai, savamment mélangé à du faux.
Et tout est fait pour endormir la vigilance. L'objet reprend le format « Outage » suivi d'un code de six caractères, et le nom de l'expéditeur commence par un préfixe propre à l'organisation visée, suivi de « Outage Notification » ou « Service Health ». Le logo de Microsoft, une mention de copyright et un « ne pas répondre » de rigueur complètent le déguisement de cet hameçonnage.
Pourtant, en y regardant de plus près, ce mail n'a rien d'officiel. Les e-mails partent de trois noms de domaine sans aucun rapport avec Microsoft. Le bouton, lui, cache un lien personnalisé pour chaque destinataire, ce qui permet aux pirates de savoir qui a cliqué. Ce lien transite d'abord par SendGrid, un service d'envoi d'e-mails en masse utilisé légitimement par de nombreuses entreprises, puis renvoie vers un site extérieur. Ces messages, repérés dès vendredi 13 novembre, ont visé des organisations de plusieurs secteurs aux États-Unis, seul pays cité à ce stade. Selon Microsoft, l'objectif ressemble à un vol d'identifiants, même si l'éditeur n'a pas encore confirmé que des mots de passe aient été dérobés ni qu'un logiciel malveillant ait été diffusé.
Phishing Microsoft 365, les bons réflexes pour ne pas mordre à l'hameçon
Un détail tout particulier trahit l'arnaque. Pendant la panne, Microsoft n'a jamais évoqué la moindre suppression de messages dans ses bulletins. Au contraire, l'entreprise a clairement annoncé porter à 48 heures le délai avant qu'un e-mail retardé n'expire, justement pour éviter les pertes. Un message qui vous presse d'agir sous 24 heures prend donc le contre-pied exact de la réalité.
Du coup, pour ne pas tomber dans le piège, le réflexe à adopter est toujours le même : il ne fautpas cliquer, et vérifier l'information à la source. Microsoft recommande de vérifier l'état d'une panne directement dans le centre d'administration Microsoft 365, celui que gère le service informatique de votre entreprise. Les particuliers peuvent, eux, consulter la page publique d'état des services de l'éditeur. Dans le doute, mieux vaut transférer le message suspect à votre service informatique que de jouer les héros. Et si vous avez déjà cliqué, a fortiori saisi votre mot de passe, prévenez-le sans attendre et changez vos identifiants.
Concernant les entreprises, Microsoft invite les équipes de sécurité à vérifier leurs réglages Safe Links, qui analysent les liens au moment du clic, à traquer e-mails et clics suspects dans leurs outils Defender et à repérer les salariés qui auraient pu interagir avec ces messages. Des banques avaient d'ailleurs mis en garde leurs clients dès vendredi contre les arnaques surfant sur la panne. Quant à l'incident lui-même, apparu jeudi en fin d'après-midi et ressenti dans 74 pays, il est désormais quasi résorbé. Les escrocs, eux, pourraient bien continuer à surfer sur l'événement.