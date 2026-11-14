Du coup, pour ne pas tomber dans le piège, le réflexe à adopter est toujours le même : il ne fautpas cliquer, et vérifier l'information à la source. Microsoft recommande de vérifier l'état d'une panne directement dans le centre d'administration Microsoft 365, celui que gère le service informatique de votre entreprise. Les particuliers peuvent, eux, consulter la page publique d'état des services de l'éditeur. Dans le doute, mieux vaut transférer le message suspect à votre service informatique que de jouer les héros. Et si vous avez déjà cliqué, a fortiori saisi votre mot de passe, prévenez-le sans attendre et changez vos identifiants.