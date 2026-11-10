Pour KnowBe4, ce mélange des genres n'avait encore jamais été observé. Le kit emprunte au phishing par code d'appareil, mais aussi aux attaques dites « de l'homme du milieu », dans lesquelles un faux site s'intercale entre la victime et le vrai service pour relayer leurs échanges en direct. Là, il n'y a pas d'intermédiaire, puisque la session est préparée en amont, et la victime s'adresse directement à Microsoft. Les outils de détection, qui guettent soit la page de saisie du code, soit ce fameux relais, n'ont donc rien à se mettre sous la dent. Même les passkeys et les clés de sécurité FIDO2, qui refusent de fonctionner sur un site d'imitation, ne bronchent pas, car l'adresse est bien celle de Microsoft.