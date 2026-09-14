Au départ, rien de très neuf. Les attaquants se font passer pour le support informatique de l’entreprise visée et contactent directement leurs cibles, souvent sur leur téléphone personnel. Il faudrait prétendument reconfigurer en urgence une passkey, la MFA ou le SSO sous peine de perdre l’accès aux outils professionnels.

Pour renforcer la crédibilité de leur bobard, les attaquants se renseignent en amont sur les salariés, leur fonction et l’organisation de l’entreprise à partir de sources publiques, parmi lesquelles les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles. Ils enregistrent en parallèle des domaines génériques évoquant la configuration ou la synchronisation des passkeys, auxquels ils peuvent greffer le nom de l’entreprise ciblée pour donner au faux portail des airs de service interne.

Le but n’est ici pas tant de voler un mot de passe que de mettre le grappin sur un accès déjà authentifié. Microsoft indique avoir observé deux façons d’y parvenir. Dans le premier cas, le faux portail s’intercale entre la victime et la vraie page de connexion, selon une attaque de type adversary-in-the-middle, ou AiTM, et intercepte les identifiants ainsi que le jeton de session après validation de la MFA.

Dans le second, les cybercriminels détournent l’authentification par code d’appareil. La victime atterrit sur une vraie page Microsoft, y saisit le code communiqué par le faux support et valide sans le savoir une demande de connexion lancée par le pirate, qui récupère alors un jeton d’accès valide.

Une fois connectés, les attaquants passent au crible les applications et ressources auxquelles ils ont accès, exploitent Microsoft Graph pour recenser utilisateurs, groupes, rôles, sites SharePoint, fichiers OneDrive, mails et pièces jointes, et configurent leur propre méthode MFA pour garder la main sur le compte le plus longtemps possible. Une partie de cette reconnaissance et de la collecte est automatisée, sans pour autant virer au pillage éclair : Microsoft a vu les opérations s’étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, à raison de moins de 1 000 fichiers ou mails consultés par heure pour mieux se fondre dans l’activité normale d’un compte professionnel.