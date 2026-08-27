Si ShinyHunters dit vrai, CyrusOne ferait face à une fuite particulièrement difficile à contenir. En mettant la main sur des plans de bâtiments, des schémas électriques, des registres d’accès ou des procédures liées à l’alimentation et au refroidissement, des attaquants pourraient reconstituer assez précisément le fonctionnement des installations. Là où l’on peut changer un mot de passe compromis en quelques minutes, revoir les accès physiques, remplacer des clés ou révoquer des badges exige déjà davantage de temps. Et il est difficile d’imaginer que CyrusOne puisse repenser l’organisation physique de ses sites ou leurs installations électriques pour invalider des documents volés.

Les entreprises hébergées par CyrusOne pourraient elles aussi en faire les frais. Contrats, contacts, services souscrits ou localisation des infrastructures offriraient aux attaquants un contexte précieux pour se faire passer pour l’opérateur, un technicien ou l’un de ses clients auprès des équipes concernées. Ces informations pourraient alimenter des campagnes de phishing très ciblées destinées à dérober des identifiants professionnels, à faire approuver une demande d’accès ou à convaincre les équipes visées d’exécuter une action en apparence légitime.

Le risque est d’autant plus sérieux que CyrusOne compte parmi ses clients des groupes comme Microsoft, Meta, IBM ou Verizon : si l’une de ces attaques débouchait sur une compromission, ses effets pourraient ensuite se propager à d’autres systèmes, services ou partenaires, voire, par ricochet, toucher les utilisateurs et utilisatrices de leurs services.

Pour l’instant, cet effet domino reste théorique : aucun client de CyrusOne n’a signalé de compromission liée à cette affaire.