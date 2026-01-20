Début juillet 2025, Ingram Micro avait vu l’ensemble de ses opérations perturbées par une attaque par ransomware, entraînant l’indisponibilité de ses systèmes internes, de ses plateformes et de son site web. L’entreprise avait alors confirmé la présence d’un malware de chiffrement et mis en place des mesures de confinement, sans communiquer sur une éventuelle compromission de données.

La notification envoyée aux personnes touchées complète désormais le tableau. Ingram Micro indique que l’analyse des fichiers affectés a mis en évidence la présence de données personnelles, issues principalement de dossiers liés à l’emploi et au recrutement. Au total, plus de 42 000 personnes sont concernées, sans précision concernant leur répartition géographique. L’entreprise cite des informations d’identité et de contact, des dates de naissance, ainsi que des numéros d’identification officiels, notamment des numéros de sécurité sociale américains, de permis de conduire ou de passeport, auxquels peuvent s’ajouter des éléments liés à la vie professionnelle, comme des évaluations internes.

On pourrait s’interroger sur le décalage entre l’attaque et la communication actuelle, mais il tient en réalité à la revue des fichiers concernés, nécessaire pour qualifier le contenu exfiltré et identifier les victimes à prévenir.