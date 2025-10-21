Jeudi dernier, le collectif avait publié les noms et informations personnelles de plusieurs centaines d'agents du Département de la Sécurité Intérieure (DHS), de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), du FBI et du Département de la Justice. Certains dossiers incluaient même les adresses résidentielles des fonctionnaires. Ces publications s'accompagnaient de messages provocateurs comme "I want my MONEY MEXICO", une allusion sarcastique à une affirmation non vérifiée de Kristi Noem, secrétaire au Département de la Sécurité intérieure selon laquelle des cartels mexicains offriraient des milliers de dollars pour obtenir des informations sur les agents fédéraux.

Suite à ces révélations, le canal Telegram de Scattered LAPSUS$ Hunters a été fermé. Un membre du groupe affirme que leur serveur aurait été mis hors ligne et probablement saisi par les autorités. Selon lui, c'est la diffusion des données d'un agent de la NSA qui aurait déclenché cette réaction. Vendredi, le groupe annonçait avoir abandonné ses tentatives d'extorsion contre Salesforce, tout en continuant à compiler des informations sur les fonctionnaires américains.

Autant dire que ça doit fulminer au sein des services fédéraux américains, lesquels doivent désormais faire face à une situation inédite. On imagine que la NSA a déjà lancé une enquête interne pour évaluer l’ampleur de cette fuite. L’agence devrait ensuite partager ses conclusions avec ses partenaires gouvernementaux et privés pour coordonner une riposte.