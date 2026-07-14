Il n’y a aucune faille logicielle, seulement de la confiance mal placée.

Dès la mi-2025, des attaquants ont usurpé l’identité du support informatique pour joindre des employés par téléphone. Après les avoir guidés jusqu’à l’écran de consentement OAuth de Salesforce, la victime valide une fausse application calquée sur l’outil Data Loader. Cette application obtient alors des droits d’accès complets aux données CRM, sans mot de passe ni logiciel malveillant. Le groupe de renseignement de Google et Mandiant a analysé cette campagne sous les noms UNC6040 et UNC6240. On vous le rapportait à l’époque, Google avait confirmé qu'une de ses instances Salesforce internes avait été visées. Chanel, Pandora, Adidas, Qantas et plusieurs maisons LVMH avaient également été touchés par la même vague.

Dans le second cas de figure, les attaquants attaquent directement un prestataire dont l’application détient déjà un accès OAuth à Salesforce, puis réutilisent ses jetons volés pour exporter les données de dizaines de clients à la fois. En août dernier, des attaquants ont dérobé les jetons de l’intégration Drift de Salesloft, et ont exposé selon Google plus de 700 organisations dont Cloudflare et Zscaler. En novembre, une attaque comparable a visé Gainsight, sur plus de 200 instances. Enfin en juin dernier, un identifiant de test oublié a livré la plateforme Klue et ses clients, dont Huntress.

La troisième technique exploite des comptes invités mal configurés sur les sites Experience Cloud. Ils ont permis à des attaquants d’extraire des volumes de données bien supérieurs à la limite normale de 2 000 enregistrements.