Dans le détail, l’analyse du kit menée par CloudSEK révèle que BigBear 2.0 repose sur Evilginx2, un outil utilisé pour mener des attaques de phishing Adversary-in-the-Middle , ou AiTM. La page affichée imite le portail officiel, mais relaie la connexion vers le service sollicité.

Les cybercriminels peuvent ainsi récupérer l’adresse mail et le mot de passe au moment où ils sont saisis, les transmettre à Microsoft, puis laisser la procédure se poursuivre jusqu’au second facteur. La victime entre son code temporaire, approuve une notification ou renseigne le code reçu par SMS, puis Microsoft valide normalement la connexion.

Le kit récupère alors ce qu’il était venu chercher : les cookies de session renvoyés par les serveurs de Microsoft après l’authentification, jetons qui attestent que l’internaute a déjà franchi les étapes requises pour accéder au compte, MFA comprise, et permettent à l’attaquant d’ouvrir la session sans avoir à prouver de nouveau son identité.

Au total, CloudSEK a recensé 5 137 enregistrements liés à des authentifications Microsoft 365 compromises, dont 463 pour la France, deuxième pays le plus touché derrière l’Inde. Ces données, associées à 3 331 adresses IP de victimes dans plus de 40 pays, comprennent notamment 1 032 mots de passe en clair, 4 148 cookies de session et 474 connexions ayant abouti malgré la MFA.