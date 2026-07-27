Dans le détail, l’attaque repose sur la compromission des passerelles qui distribuent l’accès Wi-Fi, suivant un mode opératoire rappelant FrostArmada, précédente campagne de cyberespionnage attribuée au groupe APT28, lié au renseignement militaire russe et également connu sous les noms de Fancy Bear et Forest Blizzard.

Pour en prendre le contrôle, les pirates auraient pu profiter d’interfaces d’administration accessibles depuis Internet, d’identifiants trop faibles ou réutilisés, voire de vulnérabilités encore inconnues. ReliaQuest n’a toutefois pas pu déterminer précisément comment ils étaient parvenus à s’y introduire.

Une fois aux commandes de la passerelle, les attaquants peuvent manipuler le DNS, le système chargé d’associer l’adresse saisie dans le navigateur au serveur correspondant, pour rediriger les demandes d’accès aux services Microsoft vers leur propre infrastructure et lui présenter une copie du portail officiel.

Plusieurs domaines conçus pour imiter Microsoft 365 ont ainsi été recensés, parmi lesquels m365-owa[.]com, owa-ms365[.]com, ms365-device[.]com et ms365-live[.]com. La victime, qui pense toujours suivre un parcours de connexion normal, est alors invitée à saisir ses identifiants ou à approuver une demande d’authentification.

Cette seconde technique permet de contourner la double authentification sans avoir à la désactiver. Le pirate initie lui-même une connexion à l’aide du flux d’authentification par code d’appareil, puis incite la victime à la valider. En pensant autoriser sa propre session, elle accorde en réalité un jeton OAuth au client contrôlé par l’attaquant, qui peut alors accéder au compte Microsoft 365, consulter les mails et les échanges internes, ou récupérer les documents professionnels stockés dans OneDrive et SharePoint.