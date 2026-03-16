La campagne identifiée par Microsoft repose sur une manipulation des résultats de recherche, une technique connue sous le nom de SEO poisoning. Les attaquants parviennent ainsi à faire remonter leurs sites frauduleux en tête des résultats pour des requêtes liées au téléchargement de clients VPN professionnels.

Les internautes qui cliquent sur ces liens sont redirigés vers des pages imitant les sites officiels de plusieurs fournisseurs largement utilisés dans les entreprises, dont Ivanti, Fortinet, Cisco, SonicWall, Check Point, WatchGuard ou Sophos. Le téléchargement renvoie vers un dépôt GitHub contrôlé par les attaquants, depuis lequel est récupéré un installeur Windows se faisant passer pour un client VPN légitime.

Une fois exécuté, le programme déploie plusieurs composants malveillants sur le système, dont une variante de l’infostealer Hyrax. L’application affiche alors une interface de connexion imitant celle du client VPN que les victimes pensent avoir installé et les invite à saisir leurs identifiants professionnels, aussitôt interceptés puis transmis à l’infrastructure des attaquants.

Le logiciel signale ensuite un échec d’installation et invite à télécharger le client officiel sur le site du fournisseur. Dans certains cas, la page légitime est même ouverte automatiquement dans le navigateur afin de parfaire l’illusion, l’incident initial pouvant alors facilement être interprété comme un banal problème technique.