Cette offensive nous rappelle brutalement que la complexité technique n'est pas toujours nécessaire pour nuire gravement. Ce qui frappe ici, c'est la rapidité d'adaptation du GRU. Alors que Microsoft tente de verrouiller son écosystème en 2026 avec des couches de sécurité toujours plus épaisses, l'humain reste le maillon faible, trahi par ses outils quotidiens. Ce n'est pas la première fois que Fancy Bear joue cette carte de l'opportunisme. On se souvient de leurs opérations passées, notamment lors des élections américaines de 2016 ou contre l'Agence mondiale antidopage, où la méthode primait sur la technologie pure.

Utiliser une vulnérabilité fraîchement divulguée sur Office est une stratégie économiquement redoutable pour eux. Pourquoi dépenser des millions pour développer des implants complexes quand la porte d'entrée principale est laissée entrouverte par l'éditeur lui-même ? Cela pose une question gênante sur la capacité réelle des géants du numérique à sécuriser des logiciels dont le code source empile des décennies de strates géologiques. En ciblant Office, APT28 s'assure une surface d'attaque quasi universelle, transformant chaque poste de travail administratif en un potentiel mouchard pour le Kremlin.

Tant que nous utiliserons les mêmes outils bureautiques depuis trente ans, les mêmes espions utiliseront les mêmes méthodes pour nous lire par-dessus l'épaule.