Le troisième scénario est directement inspiré des classiques de la fraude par e-mail professionnel, ou BEC (Business Email Compromise). On parle ici d'un message qui imite la comptabilité pour réclamer le paiement d'une facture ou la validation d'un virement, tout en ayant discrètement remplacé l'adresse de réponse par celle de l'attaquant, de sorte que la moindre question de la victime lui parvienne directement à lui plutôt qu'au vrai collègue. Le montant indiqué, précis et cohérent avec une facture réelle, sert justement à rassurer et à pousser à valider sans trop de vérifications. KnowBe4 a d'ailleurs repéré, dans l'ensemble de sa base de données, des sujets de leurres tout aussi variés, jusqu'à de faux conseils en gestion de patrimoine, preuve que l'argument financier se décline sous toutes les formes possibles pour piéger.