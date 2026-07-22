Le 17 juillet, la société de veille des menaces Defused a détecté un vecteur de désérialisation SharePoint jusque-là inconnu dans des attaques réelles, sans pouvoir le relier à une faille précise. Le 21 juillet, l’entreprise a confirmé que cette activité correspondait vraisemblablement à l’exploitation de CVE-2026-50522. Un chercheur en sécurité, Janggggg, signe dès le 20 juillet un script PowerShell déposé sur GitHub. Ce script reproduit la mécanique de l’attaque. L’attaquant dissimule sa charge malveillante, construite avec le désérialiseur . NET BinaryFormatter, dans le cookie d’un jeton de sécurité forgé. Il achemine ce jeton via une réponse de connexion WS-Federation, postée vers l’adresse /_trust/default.aspx de SharePoint. Si le serveur traite ce jeton par un chemin de désérialisation vulnérable, l'attaquant obtient l’exécution de code arbitraire.

SharePoint utilise ces clés de machine pour chiffrer et signer les jetons ASP.NET de toute la ferme de serveurs. En possession de ces clés, un attaquant forge de nouvelles sessions authentifiées longtemps après l’installation du correctif, sans reprendre l’exploit initial.

En quelques heures, le réseau Attacker Eye de watchTowr a capté des tentatives d’exploitation ayant compromis des cibles. Cependant, personne n'a établi de lien formel entre cette publication et les attaques observées, ni confirmé que les intrus utilisaient précisément ce code.