Dans le détail, Microsoft a identifié trois kits de phishing, baptisés CoGUI, Haozi et Iron Man System, développés au sein d’un écosystème cybercriminel sinophone. Utilisé depuis au moins octobre 2024, CoGUI servait à usurper l’identité de grandes marques comme Amazon, PayPay, Apple ou Rakuten, principalement au Japon. Les messages frauduleux redirigeaient leurs destinataires vers de fausses pages de connexion ou de paiement, conçues pour récupérer leurs identifiants et leurs coordonnées bancaires.

À partir de juin 2026, Iron Man System a progressivement gagné du terrain. Les chercheurs de Resecurity, qui en ont acheté une licence pour l’étudier, ont recensé 2 360 modèles de pages frauduleuses imitant des banques, des services postaux, des administrations fiscales ou encore des opérateurs télécoms dans 130 pays et territoires.

Iron Man System transmettait aussi en temps réel les informations saisies par les victimes sur ces fausses pages. Les escrocs pouvaient recevoir des alertes sur Telegram, suivre les actions de leurs cibles et choisir ce qui s’afficherait ensuite à l’écran. Pour échapper aux systèmes de détection, le kit disposait de faux CAPTCHA, de restrictions géographiques et de listes d’adresses IP autorisées ou bloquées.

Ces trois kits étaient commercialisés via YAM Store, une place de marché clandestine qui approvisionnait aussi leurs opérateurs en comptes Microsoft et Google piratés ou obtenus en usurpant l’identité d’organisations dont les noms de domaine avaient expiré, ainsi qu’en espaces de stockage cloud détournés.