Cent jours après son rapport "Over The Edge 2.0", Mozilla ne voit aucun changement de cap chez Microsoft. Edge reste mis en avant sur Windows, y compris via Copilot et Windows Backup, et la fondation se tourne désormais vers les régulateurs.
Mozilla avait pourtant partagé le rapport avec Microsoft et discuté avec l'éditeur des problèmes soulevés, en espérant qu'il réagisse. Pour la fondation, Microsoft ne respecte le choix des utilisateurs que lorsque la loi l'y oblige.
Le DMA a changé Windows en Europe, mais pas ailleurs
Nous rapportions en juillet que cette étude, signée Harry Brignull et Cennydd Bowles, listait sur Windows 10 et 11 des techniques de "design trompeur" pour décourager l'usage d'un autre navigateur qu'Edge. Mozilla rappelle qu'une version plus respectueuse de Windows existe déjà, mais seulement dans l'Espace économique européen (EEE), où le Digital Markets Act (DMA) a forcé Microsoft à bouger.
Aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays, trois pratiques demeurent. Sous Windows 10, le message "You're almost done setting up your PC" emploie une formulation trompeuse pour éloigner l'utilisateur du navigateur qu'il a choisi par défaut. La recherche Windows et les widgets ouvrent leurs liens dans Edge, quel que soit ce réglage. Edge reste enfin le programme associé aux fichiers courants comme les PDF et les images SVG. Cette "association de fichiers" indique à Windows quel logiciel doit ouvrir quel type de document : tant qu'elle pointe vers Edge, un PDF s'ouvre dans le navigateur de Microsoft, même si vous en avez choisi un autre.
Mais les internautes du Vieux Continent ne sont pas épargnés pour autant. Edge reste épinglé d'office à la barre des tâches, ce qui semble contredire les principes d'épinglage que Microsoft s'est fixés en 2023. Copilot ouvre les liens web dans un panneau latéral au lieu du navigateur choisi, dans toutes les régions testées. Et Windows Backup, l'outil qui guide la migration vers Windows 11, essaie de remettre Edge par défaut lors de la restauration, sans prévenir, et ne récupère pas correctement le navigateur de l'utilisateur. Mozilla note que la plupart des pratiques de 2024 sont toujours là, et que celles de 2026 sont plus gênantes, avec de nouveaux points d'entrée.
Mozilla demande l'extension des designs de l'EEE au reste du monde, la fin des pratiques qui persistent en Europe, le respect du navigateur choisi dans la recherche, les widgets, Copilot et Windows Backup, et l'application à Edge des principes d'épinglage de 2023. Plutôt que d'attendre un geste de Microsoft, la fondation porte désormais ses conclusions devant les régulateurs et les responsables politiques, en espérant que ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Inde et du Brésil y prêteront attention. Microsoft Edge sert aujourd'hui de porte d'entrée aux services d'IA et porte de nombreuses fonctions de confidentialité et de sécurité, sur un système présent sur plus d'un milliard de machines.
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