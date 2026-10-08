Mais les internautes du Vieux Continent ne sont pas épargnés pour autant. Edge reste épinglé d'office à la barre des tâches, ce qui semble contredire les principes d'épinglage que Microsoft s'est fixés en 2023. Copilot ouvre les liens web dans un panneau latéral au lieu du navigateur choisi, dans toutes les régions testées. Et Windows Backup, l'outil qui guide la migration vers Windows 11, essaie de remettre Edge par défaut lors de la restauration, sans prévenir, et ne récupère pas correctement le navigateur de l'utilisateur. Mozilla note que la plupart des pratiques de 2024 sont toujours là, et que celles de 2026 sont plus gênantes, avec de nouveaux points d'entrée.