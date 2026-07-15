Le rapport détaille aussi des écarts selon les régions testées. En Allemagne, plusieurs pratiques ont disparu, comme l'encart Bing contre les navigateurs concurrents et le parcours Windows 10 qui pousse à activer des services Microsoft supplémentaires. Sur le Vieux Continent, dans la fenêtre de consentement de Copilot, les cases à cocher passent aussi de précochées à décochées par défaut. Pour les chercheurs, il s'agit davantage d'éviter une amende face à la pression du DMA plutôt qu'un choix volontaire de Microsoft.

Mais ce nettoyage reste partiel. Même chez nous, le navigateur Edge est automatiquement épinglé dans la barre des tâches. L'écran de bienvenue dans Edge annonce la synchronisation des données de navigation et des préférences de confidentialité, sans jamais préciser avec quel autre appareil elles se synchronisent, alors que l'opération suppose en réalité un envoi vers les serveurs cloud de Microsoft. S'y ajoute une difficulté à retrouver le réglage qui désactive l'importation automatique des données depuis un autre navigateur. Aux États-Unis et en Inde, la plupart des pratiques identifiées reste inchangée.

Nous rapportions récemment que la Cour de justice de l'Union européenne avait confirmé une amende de 4,1 milliards d'euros contre Google pour des pratiques de préinstallation comparables avec Android. Pour pousser son navigateur Edge, Microsoft est tout aussi intrusif. Le comble ? Même Google veut contourner les dispositifs de Microsoft sur Windows en tentant d'imposer Chrome dès le démarrage du système… Finalement, comme bien souvent, c'est l'utilisateur qui trinque…