Désespéré, Microsoft a trouvé un nouveau moyen de vous forcer à utiliser Edge

Vous n'utilisez pas Edge ? Vous avez tort ! C'est en tout cas ce que compte bien vous faire comprendre Microsoft avec une nouvelle fonctionnalité activée par défaut, laquelle vous imposera, sans consentement préalable, le lancement du navigateur à chaque redémarrage de Windows 11.
Pourquoi essayer de convaincre subtilement les internautes d'adopter le navigateur Edge en développant des fonctionnalités originales et en l'optimisant à chaque nouvelle version quand on peut simplement lui ouvrir une fenêtre en pleine face à chaque redémarrage du système ?
Le préchargement ne suffit plus
Windows 11 intégrait déjà, en arrière-plan, une fonctionnalité de préchargement pour le navigateur Edge. Concrètement, des processus du navigateur restaient actifs en mémoire dès le démarrage du PC, afin de réduire le temps d'ouverture lorsque l'utilisateur cliquait sur son icône. Il était aussi possible de configurer manuellement Edge pour qu'il se lance au démarrage. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été le comportement par défaut.
Comme à son habitude, Microsoft entend forcer la main à l'utilisateur avec l'introduction d'un nouveau mécanisme. Là où le préchargement restait invisible, Edge affiche désormais une fenêtre complète à l'écran sans qu'aucune action n'ait été effectuée.
Une bannière apparaît en haut de la fenêtre du navigateur pour signaler qu'Edge "se lance désormais à l'ouverture de session Windows, prêt dès que vous souhaitez naviguer". Parce que bien sûr, vous auriez forcément choisi Edge de toute façon, n'est-ce pas ? Si l'utilisateur ne clique pas sur "Non merci", ce comportement reste actif. C'est donc bel et bien un mécanisme "opt-out" : activé par défaut, et donc à désactiver manuellement si on ne le souhaite pas.
Ce changement a été confirmé par Windows Central dans la dernière version bêta du navigateur. À l'heure actuelle, il semblerait que la bannière et le lancement automatique persistent même lorsque Chrome est configuré en navigateur principal. Reste à savoir si Microsoft prendra en compte ce choix avant de déclencher cette ouverture forcée. Par ailleurs, ce changement n'apparaît dans aucune note de mise à jour officielle de la version bêta d'Edge, difficile, donc, d'y échapper.
En février, nous rapportions que Google testait une démarche comparable pour Chrome sous Windows 11 : un démarrage automatique en arrière-plan dès l'ouverture de session, sans fenêtre visible mais avec des processus déjà actifs en mémoire. Microsoft va un cran plus loin en affichant directement l'interface à l'écran, là où Chrome se contentait de fonctionner de manière transparente.
Bien entendu, ce n'est pas la première fois que Microsoft compte vous imposer son navigateur. D'ailleurs la firme de Redmond fait de même avec Copilot. Et puisque Copilot est désormais bien établi dans le navigateur, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups ?