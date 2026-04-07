Désespéré, Microsoft a trouvé un nouveau moyen de vous forcer à utiliser Edge

Windows 11 intégrait déjà, en arrière-plan, une fonctionnalité de préchargement pour le navigateur Edge. Concrètement, des processus du navigateur restaient actifs en mémoire dès le démarrage du PC, afin de réduire le temps d'ouverture lorsque l'utilisateur cliquait sur son icône. Il était aussi possible de configurer manuellement Edge pour qu'il se lance au démarrage. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été le comportement par défaut.

Comme à son habitude, Microsoft entend forcer la main à l'utilisateur avec l'introduction d'un nouveau mécanisme. Là où le préchargement restait invisible, Edge affiche désormais une fenêtre complète à l'écran sans qu'aucune action n'ait été effectuée.

Une bannière apparaît en haut de la fenêtre du navigateur pour signaler qu'Edge "se lance désormais à l'ouverture de session Windows, prêt dès que vous souhaitez naviguer". Parce que bien sûr, vous auriez forcément choisi Edge de toute façon, n'est-ce pas ? Si l'utilisateur ne clique pas sur "Non merci", ce comportement reste actif. C'est donc bel et bien un mécanisme "opt-out" : activé par défaut, et donc à désactiver manuellement si on ne le souhaite pas.