Microsoft préinstalle Edge sur chaque PC Windows, bloque sa désinstallation sur la majorité des appareils dans le monde, et conditionne certains avantages économiques aux fabricants qui acceptent de le laisser en place. Un OEM qui livrerait ses machines avec Chrome par défaut perdrait l’accès à certaines remises commerciales liées à Windows.

Quand un utilisateur recherche un navigateur concurrent depuis Edge, un message lui indique qu'il n’a pas besoin de télécharger un autre navigateur. Des mises à jour du système d’exploitation ont aussi remis Edge en navigateur par défaut après qu’un utilisateur avait modifié ses paramètres.

Depuis mars dernier, Copilot ouvre les liens dans un panneau latéral basé sur le moteur Edge, sans option de désactivation documentée. Mozilla a dénoncé cette pratique qu’il considérait contraire au DMA européen. Par ailleurs, il faut passer par plusieurs menus différents selon le type de fichier ou d’application pour changer de navigateur. La BCA réclame un changement en un seul clic pour tous les types de fichiers, y compris les PDF.