La Browser Choice Alliance, qui regroupe Google Chrome, Opera, Vivaldi, Midori et d’autres navigateurs, a adressé le 3 juin 2026 une lettre ouverte au PDG de Microsoft, Satya Nadella. Le collectif réclame que les utilisateurs Windows puissent choisir librement leur navigateur, sans manipulation ni obstacle technique imposés par Microsoft.
Chrome détient 65 % de parts de marché mondial sur desktop, Edge 5,21 %. Pourtant, c’est Edge que Windows installe par défaut sur chaque PC, et Microsoft multiplie les obstacles pour que les utilisateurs n’en changent pas. La BCA a déjà interpellé Microsoft par le passé. Cette fois, la lettre est adressée nominalement à Satya Nadella, rendue publique, et exige des changements applicables immédiatement dans le monde entier. Sur le plan réglementaire, les recours se multiplient des deux côtés de l’Atlantique, sans résultat uniforme.
La BCA exige de mettre un terme à sept pratiques
Microsoft préinstalle Edge sur chaque PC Windows, bloque sa désinstallation sur la majorité des appareils dans le monde, et conditionne certains avantages économiques aux fabricants qui acceptent de le laisser en place. Un OEM qui livrerait ses machines avec Chrome par défaut perdrait l’accès à certaines remises commerciales liées à Windows.
Quand un utilisateur recherche un navigateur concurrent depuis Edge, un message lui indique qu'il n’a pas besoin de télécharger un autre navigateur. Des mises à jour du système d’exploitation ont aussi remis Edge en navigateur par défaut après qu’un utilisateur avait modifié ses paramètres.
Depuis mars dernier, Copilot ouvre les liens dans un panneau latéral basé sur le moteur Edge, sans option de désactivation documentée. Mozilla a dénoncé cette pratique qu’il considérait contraire au DMA européen. Par ailleurs, il faut passer par plusieurs menus différents selon le type de fichier ou d’application pour changer de navigateur. La BCA réclame un changement en un seul clic pour tous les types de fichiers, y compris les PDF.
Des concessions accordées uniquement en Europe
Sous la pression du Digital Markets Act, Microsoft a déjà mis en place une partie des mesures réclamées. Depuis mai 2025, les utilisateurs européens peuvent désinstaller Edge, supprimer le Microsoft Store et ne reçoivent plus de notifications permanentes pour adopter Edge comme navigateur par défaut. La BCA exige que ces mêmes mesures s’appliquent à tous les utilisateurs, partout dans le monde.
Microsoft a obtenu que la Commission européenne ne désigne pas Edge comme « contrôleur d'accès » au titre du DMA en 2024, privant le collectif de levier réglementaire direct hors Europe. Opera a contesté cette décision devant la Cour de justice de l’Union européenne en juillet 2024. Firefox ne détient plus que 2,2 % de part de marché mondiale selon StatCounter, toutes plateformes confondues, environ 12 % en France.
Mozilla, dont le modèle économique dépend largement des revenus issus des moteurs de recherche par défaut dans Firefox, a publié ses propres observations sur les pratiques de Microsoft quelques semaines avant la lettre de la BCA. Aucun délai n’a été fixé pour une réponse de Satya Nadella, et hors d’Europe, aucun mécanisme ne contraint Microsoft à bouger.