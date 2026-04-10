Le problème dépasse la philosophie du logiciel libre. Firefox détient environ 2,2 % de part de marché mondiale selon StatCounter, toutes plateformes confondues. Sur desktop, le chiffre remonte autour de 4 à 6 % selon les sources (et même environ 12 % en France, d'après Statcounter). Edge dépasse désormais les 9 %. Chrome écrase tout le monde à plus de 70 %.

Mozilla ne vend ni système d'exploitation, ni cloud, ni suite bureautique. L'essentiel de ses revenus provient d'accords avec des moteurs de recherche, Google en tête, indexés sur le volume de requêtes effectuées depuis Firefox. Chaque lien intercepté par Edge ou Copilot réduit ce volume. Chaque point de part de marché perdu affaiblit la position de négociation de Mozilla lors du renouvellement de ces contrats.

La plainte de Mozilla n'est donc pas seulement un plaidoyer pour le choix de l'utilisateur. C'est un signal d'alarme sur la viabilité financière du dernier navigateur majeur indépendant de l'écosystème Chromium. Chrome, Edge, Opera, Brave : tous reposent sur le même moteur. Firefox et son moteur Gecko restent la seule alternative technique à grande échelle, Safari se cantonnant à son pré carré macOS.