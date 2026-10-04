À la télévision et à la radio, les règles ont été précisées par le Conseil d’État en juillet 2025. Les juges ont demandé à l’Arcom de vérifier l’absence de « déséquilibre manifeste et durable » entre les courants de pensée, sans avoir à classer chaque chroniqueur ou invité selon ses opinions supposées. En ligne, le régulateur surveille surtout les plateformes. Il examine par exemple les registres publicitaires de TikTok et de X, mais pas les vidéastes qui y publient leurs interviews.

Martin Ajdari veut maintenant « réfléchir à ce qui pourrait être opportun en matière d’honnêteté et d’équité ». Selon lui, certains de ces formats sont suivis par autant de spectateurs que « certaines chaînes de la TNT ». Sam Zirah et Guillaume Pley, avec son média Legend, comptent par exemple chacun plusieurs millions d’abonnés sur YouTube. Gaspard G et HugoDécrypte ont commencé en ligne, puis ont aussi travaillé avec des médias traditionnels. En février, l’Autorité de la concurrence a recensé plus de 150 000 créateurs de contenu professionnels en France.

Le président de l’Arcom n’a dit ni ce que contiendront ces règles, ni quand elles s’appliqueront. Pour mémoire, le premier tour de la présidentielle aura lieu au printemps 2027.