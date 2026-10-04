À la télévision, l’Arcom contrôle le temps de parole de chaque candidat. Les interviews politiques diffusées sur YouTube ou en podcast ne sont soumises à aucune règle de ce type. Le régulateur a ouvert une concertation avec les créateurs de contenu les plus suivis pour préparer de nouvelles règles avant la présidentielle de 2027.
Martin Ajdari, président de l’Arcom, a présenté ses pistes pour encadrer les podcasts politiques dans La Tribune Dimanche, ce samedi. « Nous réfléchissons à de nouvelles règles pour la campagne de 2027 », a-t-il expliqué. Il a précisé que ce cadre ne serait pas identique à celui des médias traditionnels. Pour l’instant, comme le rappelle notre confrère Le Monde, les créateurs doivent seulement respecter le silence électoral, qui interdit toute propagande politique dans les deux jours qui précèdent le scrutin. Leurs émissions ne sont soumises à aucune obligation de pluralisme ni d’égalité du temps de parole. L’Arcom doit donc imaginer un cadre pour des vidéastes qui ne relèvent pas de son contrôle direct.
Pour l’Arcom, des audiences de chaîne de la TNT
À la télévision et à la radio, les règles ont été précisées par le Conseil d’État en juillet 2025. Les juges ont demandé à l’Arcom de vérifier l’absence de « déséquilibre manifeste et durable » entre les courants de pensée, sans avoir à classer chaque chroniqueur ou invité selon ses opinions supposées. En ligne, le régulateur surveille surtout les plateformes. Il examine par exemple les registres publicitaires de TikTok et de X, mais pas les vidéastes qui y publient leurs interviews.
Martin Ajdari veut maintenant « réfléchir à ce qui pourrait être opportun en matière d’honnêteté et d’équité ». Selon lui, certains de ces formats sont suivis par autant de spectateurs que « certaines chaînes de la TNT ». Sam Zirah et Guillaume Pley, avec son média Legend, comptent par exemple chacun plusieurs millions d’abonnés sur YouTube. Gaspard G et HugoDécrypte ont commencé en ligne, puis ont aussi travaillé avec des médias traditionnels. En février, l’Autorité de la concurrence a recensé plus de 150 000 créateurs de contenu professionnels en France.
Le président de l’Arcom n’a dit ni ce que contiendront ces règles, ni quand elles s’appliqueront. Pour mémoire, le premier tour de la présidentielle aura lieu au printemps 2027.