Certaines données ne sont pas toujours lisibles ni comparables, déplore l'ARCOM. D'un registre à l'autre, chaque plateforme présente ses informations à sa façon (pas les mêmes intitulés, pas le même niveau de précision, pas les mêmes catégories), un peu comme si chaque supermarché affichait ses prix dans une unité différente. Du coup, il est impossible de comparer facilement les pratiques publicitaires de deux plateformes entre elles. Les informations sur le ciblage ou l'audience touchée posent le même problème : elles sont parfois si résumées qu'elles en perdent leur intérêt, quand elles ne sont pas carrément absentes. Et faute d'une documentation claire expliquant ce que signifie chaque donnée, les utilisateurs se retrouvent souvent seuls face à des tableaux difficiles à déchiffrer.