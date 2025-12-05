Voilà un premier dossier qui se referme. Après deux ans d'enquête de l'Union européenne contre X, Bruxelles annonce au public que la plateforme d'Elon Musk va devoir subir une amende de 120 millions d'euros.

Une pénalité décidée pour trois raisons : un design « trompeur » de son encoche bleue, un manque de transparence de son répertoire publicitaire, et son incapacité à fournir aux chercheurs un accès à ses données publiques.

Une première amende qui est loin de clore le sujet X, puisque Bruxelles continuer d'enquêter sur les questions de diffusion de contenus illicites ainsi que sur les mesures portant sur la lutte contre la désinformation.