Le dispositif confie un rôle accru aux autorités de contrôle, notamment la CNIL, qui vérifie la conformité des campagnes, le consentement des utilisateurs, et la tenue des registres relatifs aux publicités. Les partis, agences et plateformes doivent désormais former leurs équipes, documenter chaque campagne en détail, et assurer une sureté maximale sur la collecte et l’usage des données.

Bien sûr, si l'obligation légale motive cette nouvelle donne, cette conformité compte aussi renforcer la confiance entre électeurs et institutions politiques. Les risques financiers et réputationnels en cas de manquements peuvent être importants, ce qui oblige les partis et organismes politiques à repenser leur stratégie numérique pour respecter les nouvelles règles.